Москвичей предупредили о гололеде

В Московском регионе продлили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы

«Желтый» уровень погодной опасности продлен в столичном регионе до 24 января, следует из данных Гидрометцентра России.

Режим продлен до 23:00 24 января. Гололедица ожидается на отдельных участках дорог. В Подмосковье предупреждение действует до 2:00 25 января.

Температура воздуха в столице во вторник, 14 января, ожидается на уровне минус 1-3 градуса, по области от нуля до минус пяти градусов, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов поделился прогнозом, что в средней полосе России 20-градусные морозы могут прийти после 23 января. Похолодание было спрогнозировано одной из численных моделей долгосрочного прогноза. Синоптик добавил, что этот прогноз может измениться.