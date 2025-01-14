Нейрохирург пять дней боролся с огнем без помощи пожарных и прослыл героем

В Лос-Анджелесе мужчина пять дней боролся с огнем своими силами и прослыл героем

В Лос-Анджелесе, США, нейрохирург по имени Честер Гриффитс стал бороться с огнем вместе с сыном и соседом, спас целую улицу и прослыл героем. Об этом пишет The Telegraph.

62-летний нейрохирург Гриффитс узнал, что к его дому подбирается огонь, когда закончил очередную операцию. Он тут же бросился к машине и поехал домой, где его ждал 24-летний сын. Вместе они своими силами стали защищать родной дом и здания, стоящие неподалеку. Вскоре к ним присоединился их сосед Клейтон Колберт. Он планировал эвакуироваться, но потом понял, что не может бросить свой дом.

Мужчины вооружились пожарными шлангами, лопатами и масками и в течение пяти дней и ночей боролись с огнем. Им пришлось сражаться со стихией без помощи пожарных, поскольку те были заняты в других местах. Трое героев тушили огонь водой из шлангов и закидывали землей и песком очаги возгорания.

Колберт рассказал, что сильные ветра усиливали пожар, им приходилось работать в дыму, в любой момент можно было обжечься об угли. В какой-то момент у Колберта даже загорелись волосы.

В конце концов Гриффитсу и его помощникам удалось остановить распространение пламени. Мужчина признался, что вообще не испытывал страха во время тушения. Он объяснил, что, работая хирургом, просто привык к экстремальным ситуациям, в которых можно положиться только на себя. По словам Гриффитса-младшего, именно его отец руководил спасательной операцией. «У него менталитет воина», — отметил Гриффитс-младший.

Пожары в Лос-Анджелесе вспыхнули в начале января. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи. Он уже уничтожил более 10 тысяч зданий, есть человеческие жертвы. Респектабельный район Пасифик-Палисейдс, располагавшийся на краю города, выгорел почти дотла.

Ранее сообщалось, что некоторые голливудские актеры подозревают, что лесные пожары в Лос-Анджелесе устроены поджигателями. По их мнению, злоумышленниками движет ненависть к богатствам голливудской элиты.