Названа вероятная причина отмены первого пуска New Glenn

ArsTechnica: Первый пуск New Glenn отменили из-за обледенения системы вентиляции

Компания Blue Origin могла отменить первый пуск ракеты New Glenn из-за обледенения системы вентиляции. Причину переноса старта носителя назвало издание ArsTechnica.

«По данным источников, основная проблема, вероятно, заключалась в том, что лед засорил одну из вентиляционных линий, которые отводят сжатый газ от носителя. Было предпринято несколько попыток растопить лед, однако эти усилия не увенчались успехом, что потребовало чистки», — говорится в публикации.

Там же утверждается, что, вероятно, при подготовке к запуску возникла проблема с одним из вспомогательных ракетных двигателей, необходимых для обеспечения развертывания опор при мягкой посадке первой ступени.

13 января Blue Origin отменила первый пуск New Glenn со стартовой площадки в штате Флорида (США).

По словам основателя компании Джеффа Безоса, в ходе подготовки к первому пуску ракеты проделана большая работа, однако остаются «некоторые вещи, которые можно проверить только в полете».