Полицейский попал в аварию из-за просмотра порно

Полицейский из США въехал в другую машину, потому что смотрел эротическое видео

В США полицейский подал в отставку после того, как попал в аварию из-за эротического видео. Об этом пишет WSAZ 3.

Помощник шерифа из штата Флорида Тристан Макомбер въехал на полицейском внедорожнике в бампер другого автомобиля в конце ноября 2024 года. Съемки с нательной камеры показали, как после столкновения сработала подушка безопасности. После этого полицейский бросил на переднее сиденье смартфон, а затем вышел из машины, чтобы проверить, все ли в порядке с водителем второго автомобиля.

Столкновение произошло из-за того, что Макомбер отвлекся во время вождения и не сумел вовремя нажать на тормоз, когда машина перед ним остановилась, пропуская школьный автобус.

Во время разбирательства полицейский объяснил, что читал рабочий чат и не смотрел на дорогу. Однако впоследствии Макомбер признался, что солгал — на самом деле он смотрел порно. Из-за нарушения рабочей этики и правил дорожного движения он был вынужден уволиться.

Ранее сообщалось, что в Таиланде полицейскому пришлось переодеться в костюм «сексуального рестлера», чтобы поймать преступника. Для этого ему пришлось надеть маску дьявола и борцовское трико на голое тело.