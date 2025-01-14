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10:40, 14 января 2025Из жизни

Полицейский попал в аварию из-за просмотра порно

Полицейский из США въехал в другую машину, потому что смотрел эротическое видео
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: PhotosbyAndy / Shutterstock / Fotodom

В США полицейский подал в отставку после того, как попал в аварию из-за эротического видео. Об этом пишет WSAZ 3.

Помощник шерифа из штата Флорида Тристан Макомбер въехал на полицейском внедорожнике в бампер другого автомобиля в конце ноября 2024 года. Съемки с нательной камеры показали, как после столкновения сработала подушка безопасности. После этого полицейский бросил на переднее сиденье смартфон, а затем вышел из машины, чтобы проверить, все ли в порядке с водителем второго автомобиля.

Столкновение произошло из-за того, что Макомбер отвлекся во время вождения и не сумел вовремя нажать на тормоз, когда машина перед ним остановилась, пропуская школьный автобус.

Во время разбирательства полицейский объяснил, что читал рабочий чат и не смотрел на дорогу. Однако впоследствии Макомбер признался, что солгал — на самом деле он смотрел порно. Из-за нарушения рабочей этики и правил дорожного движения он был вынужден уволиться.

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Ранее сообщалось, что в Таиланде полицейскому пришлось переодеться в костюм «сексуального рестлера», чтобы поймать преступника. Для этого ему пришлось надеть маску дьявола и борцовское трико на голое тело.

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