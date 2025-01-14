Рогозин: Денацификация Украины подразумевает ликвидацию пропагандистов русофобии

Денацификация Украины подразумевает ликвидацию «тех, кто насаживает человеконенавистнический русофобский дух». Об этом заявил сенатор Совфеда от Запорожской области Дмитрий Рогозин в интервью «Газете.Ru».

По его словам, большинство бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в зоне боевых действий против своей воли. Сенатор назвал их «заколдованными русскими». «То есть характер русский, стойкий, а мозги отравлены 30-летней бандеровской пропагандой», — объяснил Рогозин.

Он считает, что нужно ликвидировать тех, кто превращает братскую республику во врага России.

Ранее, в июне 2024 года, президент России Владимир Путин заявил, что его удивляют вопросы о значении термина «денацификация». Глава государства объяснил, что речь идет о запрещении пропаганды нацизма на законодательном уровне.

В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин также говорил, что денацификация подразумевает запрет любых неонацистских движений на Украине.