Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:11, 14 января 2025Россия

Рогозин объяснил цели денацификации Украины

Рогозин: Денацификация Украины подразумевает ликвидацию пропагандистов русофобии
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Денацификация Украины подразумевает ликвидацию «тех, кто насаживает человеконенавистнический русофобский дух». Об этом заявил сенатор Совфеда от Запорожской области Дмитрий Рогозин в интервью «Газете.Ru».

По его словам, большинство бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в зоне боевых действий против своей воли. Сенатор назвал их «заколдованными русскими». «То есть характер русский, стойкий, а мозги отравлены 30-летней бандеровской пропагандой», — объяснил Рогозин.

Он считает, что нужно ликвидировать тех, кто превращает братскую республику во врага России.

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь» В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь»В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
24 июля 2024

Ранее, в июне 2024 года, президент России Владимир Путин заявил, что его удивляют вопросы о значении термина «денацификация». Глава государства объяснил, что речь идет о запрещении пропаганды нацизма на законодательном уровне.

В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин также говорил, что денацификация подразумевает запрет любых неонацистских движений на Украине.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по России сотнями дронов и ракетами ATACMS. Что известно о последствиях массированной атаки?

      В США нашли способ вынудить Украину пойти на мирные соглашение

      В России запустили серийное производство «Князя Вандала Новгородского» с тепловизором

      Российский чиновник отправился в отпуск в Таиланд и стал жертвой местной проститутки

      Загадочное существо растерзало оленя

      Расследовавший дело сына Байдена прокурор раскритиковал его в итоговом отчете

      Рядом с российской станцией перекачки нефти заметили беспилотник ВСУ и сняли на видео

      Названа цель готовившего отравить работников ОПК России по заказу украинской спецслужбы

      Трамп заявил о своем желании поскорее встретиться с Путиным

      Жена Ивана Янковского в бикини поцеловала супруга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше