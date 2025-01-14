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10:50, 14 января 2025Россия

Россияне стали больше пользоваться платными дорогами

Трафик на платных дорогах вырос на треть по итогам 2024 года
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Россияне стали больше пользоваться платными дорогами. Так, в 2024 году общее количество поездок по скоростным магистралям превысило 379 миллионов, что на 33 процента больше по сравнению с предыдущим годом, сообщили в госкомпании «Автодор».

Отмечается, что значительный рост объясняется, в том числе, запуском новых участков трасс. В компании напомнили, что в конце 2023 года открылось движение по всей магистрали М-12 «Восток», соединяющей Москву и Казань. А летом 2024 года на М-11 «Нева» заработал обход Твери, обеспечивший бесшовное сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом. Теперь скоростной коридор Санкт-Петербург — Казань протяженностью 1520 километров позволяет двигаться без светофоров.

При этом лидером по популярности среди всех магистралей стала М-4 «Дон», ведущая к Черноморскому побережью. В 2024 году по ней проехали более 179 миллионов раз, что на 24 процента больше, чем в 2023 году. Наибольший трафик пришелся на август, когда среднесуточное движение выросло на 12 процентов относительно того же месяца предыдущего года.

Высокий интерес вызвала и М-12 «Восток». За год по новой трассе совершено свыше 27 миллионов поездок. Среднесуточная интенсивность движения в начале 2024 года составляла около шести тысяч автомобилей, а к концу года увеличилась до 10 тысяч. В пиковые месяцы эта цифра превышала 15 тысяч, а на подмосковных участках достигала 62 тысяч автомобилей в сутки.

Также востребованными оказались другие магистрали: ЦКАД в Московской области (более 80,2 миллиона поездок), М-3 «Украина» с 124-го по 194-й километр в Калужской области (свыше 10,5 миллиона поездок) и М-1 «Беларусь» с 33-го по 66-й километр (10,8 миллиона поездок, что на 5 процентов больше, чем в 2023 году).

Также «Автодор» рассказал о М-11 «Нева». С открытием обхода Твери магистраль стала полностью скоростной, а время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократилось на час. Летом 2024 года интенсивность движения на этом участке достигала 25,3 тысячи автомобилей в сутки.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья собрались в 2025 году начать строить дублер Егорьевского шоссе, который свяжет МКАД и ЦКАД на восточном направлении. Тем временем в Татарстане могут построить три платные дороги. Как отметил глава министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов, это может произойти, если от инвесторов поступят соответствующие предложения.

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