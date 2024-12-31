В Татарстане захотели построить три платные дороги

Миндортранс: в Татарстане могут построить три платные дороги

Три платные дороги могут построить в Татарстане, если от инвесторов поступят соответствующие предложения. Об этом заявил глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства (Миндортранса) республики Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете министров, пишет «Комсомольская правда».

Новые дороги хотят построить в Лаишевском направлении, в поселке Дербышки и продолжении улицы Несмелова. Отмечается, что с ростом агломераций возрастает нагрузка на существующие дороги. При этом министр подчеркнул, что ряд населенных пунктов будет требовать обхода.

Ранее в декабре стало известно, что в Татарстане определили стоимость проезда по новому платному участку Вознесенского тракта и трассе Алексеевское — Альметьевск. Проезд по платному участку для легковых автомобилей обойдется в 90 рублей.

В том же месяце глава Минтранса России Роман Старовойт сообщил, что платные дороги могут остаться такими и после завершения концессий по ним.