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14:14, 31 декабря 2024Россия

В Татарстане захотели построить три платные дороги

Миндортранс: в Татарстане могут построить три платные дороги
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Три платные дороги могут построить в Татарстане, если от инвесторов поступят соответствующие предложения. Об этом заявил глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства (Миндортранса) республики Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете министров, пишет «Комсомольская правда».

Новые дороги хотят построить в Лаишевском направлении, в поселке Дербышки и продолжении улицы Несмелова. Отмечается, что с ростом агломераций возрастает нагрузка на существующие дороги. При этом министр подчеркнул, что ряд населенных пунктов будет требовать обхода.

Ранее в декабре стало известно, что в Татарстане определили стоимость проезда по новому платному участку Вознесенского тракта и трассе Алексеевское — Альметьевск. Проезд по платному участку для легковых автомобилей обойдется в 90 рублей.

В том же месяце глава Минтранса России Роман Старовойт сообщил, что платные дороги могут остаться такими и после завершения концессий по ним.

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