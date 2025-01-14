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20:57, 14 января 2025Силовые структуры

Россиянин расправился с бывшим парнем своей девушки

В Уфе задержали подозреваемого в убийстве бывшего парня своей девушки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Уфе задержали подозреваемого в расправе над бывшим парнем своей девушки. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным канала, 31 декабря в полицию обратилась женщина, которая сообщила о пропаже ее брата. В ходе расследования было установлено, что он сожительствовал с девушкой. В один из дней между ним и бывшим его девушки произошел конфликт, в результате которого мужчина расправился с бывшим, расчленил и вывез части в лес.

Преступление раскрыли после допроса девушки. 13 января подозреваемого задержали и он дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что двоих россиян осудили за расправу над женщиной и поджог ее квартиры.

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