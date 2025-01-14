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18:38, 14 января 2025Силовые структуры

Россиянку задержали за контрабанду 25 килограммов запрещенного вещества

В Москве задержали девушку за контрабанду 25 кг запрещенного вещества из Китая
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве задержали девушку за контрабанду 25 килограммов запрещенного вещества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

По данным следствия, в начале января жительница столицы получила из Китая посылку, в которой находилось более 25 килограммов сильнодействующего запрещенного вещества.

Сотрудники таможни задержали женщину сразу после получения товара. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 («Контрабанда сильнодействующих веществ, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали иностранца за попытку дать взятку сотруднику таможни.

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