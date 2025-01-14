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07:50, 14 января 2025Спорт

Российский футболист назвал главное впечатление от отпуска в Европе

Полузащитник «Локомотива» Батраков заявил, что в Европе очень любят футбол
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков назвал главное впечатление от отпуска в Европе. Его слова приводит Sport24.

«Там очень любят футбол: много магазинов и разных заведений, где смотрят и поддерживают команды», — заявил футболист. Он добавил, что Испания, Италия и Франция более футбольные страны, чем Россия.

В 2024 году Батраков стал лауреатом премии «Первая пятерка». Он стал лучшим молодым футболистом года в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин дал совет желающим уехать в Европу спортсменам. Он посоветовал выучить язык перед переездом, а также уделить внимание скорости и технике.

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