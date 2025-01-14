Российский футболист назвал главное впечатление от отпуска в Европе

Полузащитник «Локомотива» Батраков заявил, что в Европе очень любят футбол

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков назвал главное впечатление от отпуска в Европе. Его слова приводит Sport24.

«Там очень любят футбол: много магазинов и разных заведений, где смотрят и поддерживают команды», — заявил футболист. Он добавил, что Испания, Италия и Франция более футбольные страны, чем Россия.

В 2024 году Батраков стал лауреатом премии «Первая пятерка». Он стал лучшим молодым футболистом года в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин дал совет желающим уехать в Европу спортсменам. Он посоветовал выучить язык перед переездом, а также уделить внимание скорости и технике.