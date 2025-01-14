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15:03, 14 января 2025Экономика

США стало не хватать яиц

CNN: США столкнулись с дефицитом яиц из-за птичьего гриппа
Вячеслав Агапов

Фото: Hauke-Christian Dittrich / dpa / Globallookpress.com

США столкнулись с дефицитом яиц из-за распространения птичьего гриппа. О том, что в стране стало не хватать этого продукта, сообщает CNN.

По данным Министерства сельского хозяйства США, в ноябре и декабре хозяйства лишились 17,2 миллиона кур-несушек, это почти половина всех птиц, пострадавших от вируса в 2024 году.

«Мы не можем начать устранять проблему на следующий день. Это процесс, который занимает от шести до девяти месяцев. Это приводит к периодическому и локальному дефициту на некоторых рынках», — заявила президент и генеральный директор Американской ассоциации производителей яиц Эмили Метц.

По данным источников, нехватка куриных яиц может затянуться на несколько месяцев. С начала ноября на фоне нехватки продукта средняя цена выросла почти на 25 процентов, до 4,33 доллара за дюжину.

В начале декабря в России снова начала дорожать курятина, сообщили в Национальном союзе птицеводов. Оптовая цена тушки бройлера впервые с июля выросла на девять процентов год к году. За первую неделю месяца она подорожала на четыре процента, до 195 рублей за килограмм. Рост цен объясняют увеличением издержек — в том числе из-за птичьего гриппа.

7 января в пресс-службе департамента здравоохранения в США заявили о первом летальном случае от птичьего гриппа типа H5N1 в американском штате Луизиана. В ведомстве заявили, что пациент был старше 65 лет и имел сопутствующие заболевания. Он заразился H5N1 после контакта с некоммерческой стаей птиц на заднем дворе и дикими птицами.

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