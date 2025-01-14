США заявили о «болезненной дилемме» Путина из-за Украины

Блинкен и Остин: РФ все чаще сталкивается с болезненной дилеммой из-за Украины

Президент России Владимир Путин все чаще сталкивается с «болезненной дилеммой» в конфликте на Украине. Об этом заявили госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин в совместной статье для The New York Times (NYT).

Они отметили, что российский лидер стоит перед выбором: понести большие потери ради минимальных выгод или договориться с Киевом о прекращении конфликта. По словам Остина и Блинкена, Украина остается «сильной и непокорной страной», несмотря на проблемы на фронте.

В статье также говорится о том, что благодаря западной военной помощи Украине и санкционному давлению на Россию у Киева и будущей администрации США есть «рычаги воздействия» для завершения конфликта и «установления прочного мира».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил об открытости России к переговорам с Украиной. Однако, подчеркнул он, договор должен стать нерушимым.