Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:55, 14 января 2025Мир

США заявили о «болезненной дилемме» Путина из-за Украины

Блинкен и Остин: РФ все чаще сталкивается с болезненной дилеммой из-за Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин все чаще сталкивается с «болезненной дилеммой» в конфликте на Украине. Об этом заявили госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин в совместной статье для The New York Times (NYT).

Они отметили, что российский лидер стоит перед выбором: понести большие потери ради минимальных выгод или договориться с Киевом о прекращении конфликта. По словам Остина и Блинкена, Украина остается «сильной и непокорной страной», несмотря на проблемы на фронте.

В статье также говорится о том, что благодаря западной военной помощи Украине и санкционному давлению на Россию у Киева и будущей администрации США есть «рычаги воздействия» для завершения конфликта и «установления прочного мира».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил об открытости России к переговорам с Украиной. Однако, подчеркнул он, договор должен стать нерушимым.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп отказался от обещания завершить конфликт на Украине за 24 часа. Что заставило его передумать?

      Российский регион подвергся атаке ВСУ

      Президент африканской страны отправился в Москву

      Многодетная россиянка пожаловалась на съевшую мебель в квартире плесень

      Автора «Благих знамений» обвинили в изнасилованиях

      Более десяти человек умерли из-за отравления поддельным алкоголем в Стамбуле

      Председатель Международного суда ООН ушел в отставку

      В российском регионе прозвучали взрывы

      Кандидат на пост главы Пентагона раскрыл планы Трампа по Украине

      CAS оправдал объяснившую попадание допинга в организм сексом канадскую керлингистку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше