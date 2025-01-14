У некоторых россиян заработал YouTube после сбоя в работе Рунета

После сбоя в работе Рунета у некоторых пользователей заработал YouTube

После масштабного сбоя в работе российских сайтов у некоторых пользователей заработал YouTube. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что некоторые россияне могут открыть видеохостинг без использования VPN. YouTube стал доступен как на компьютерах, так и на мобильных устройствах.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что восстановил работу Рунета после кратковременного сбоя. В ведомстве добавили, что это оперативно сделали дежурные службы.

До этого сбой в работе российских сайтов прокомментировали в Координационном центре доменов .RU/.РФ. Отмечалось, что в работе российской системы доменных имен проблем не наблюдалось.

О неполадках в работе Рунета стало известно ранее 14 января. У российских пользователей не открывались некоторые интернет-страницы, в том числе «Википедия» и Google. Также сбой коснулся работы мобильных приложений.

