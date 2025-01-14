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18:41, 14 января 2025Интернет и СМИ

У некоторых россиян заработал YouTube после сбоя в работе Рунета

После сбоя в работе Рунета у некоторых пользователей заработал YouTube
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Imago / Christoph Hardt / Globallookpress.com

После масштабного сбоя в работе российских сайтов у некоторых пользователей заработал YouTube. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что некоторые россияне могут открыть видеохостинг без использования VPN. YouTube стал доступен как на компьютерах, так и на мобильных устройствах.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что восстановил работу Рунета после кратковременного сбоя. В ведомстве добавили, что это оперативно сделали дежурные службы.

До этого сбой в работе российских сайтов прокомментировали в Координационном центре доменов .RU/.РФ. Отмечалось, что в работе российской системы доменных имен проблем не наблюдалось.

О неполадках в работе Рунета стало известно ранее 14 января. У российских пользователей не открывались некоторые интернет-страницы, в том числе «Википедия» и Google. Также сбой коснулся работы мобильных приложений.

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