Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:36, 14 января 2025Мир

В МИД призвали США признать приближение России к выполнению целей СВО

Рябков: США надо признать, что Россия неуклонно движется к выполнению целей СВО
Семен Александров (редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

США надо признать, что Россия неуклонно движется к выполнению целей специальной военной операции (СВО) на Украине. К этому Вашингтон призвал замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Им пора признать что Россия неуклонно и успешно движется к реализации целей СВО, и эти цели будут достигнуты», — подчеркнул дипломат.

По его словам, это не отрицает возможности диалога с Вашингтонам, но диалог должен быть строго на основе признания неотменимости национальных интересов России и признания ее решимости отстаивать их всеми средствами.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году отметил, что избранный президент Дональд Трамп сможет сделать Америку еще более великой, то нужно смотреть, какими методами он хочет достигнуть такой цели.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотрудник ФСБ убит в здании Минобороны в центре Москвы. Что об этом известно?

      Россияне массово устремились в Африку

      Нурмагомедов сравнил тренерскую карьеру с головной болью

      Лавров стукнул ручкой по микрофону

      Россиянка доверилась мошенникам и потеряла жилье

      Лавров сравнил ущерб от пожаров в США с расходами на Украину

      Пытавшегося отравить работников ОПК под Ярославлем украинского агента курировали в РДК

      Волочкова объяснила тяжелую жизнь богачей

      В России запустили производство легких бронежилетов для служебных собак

      В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше