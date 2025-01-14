В МИД призвали США признать приближение России к выполнению целей СВО

Рябков: США надо признать, что Россия неуклонно движется к выполнению целей СВО

США надо признать, что Россия неуклонно движется к выполнению целей специальной военной операции (СВО) на Украине. К этому Вашингтон призвал замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Им пора признать что Россия неуклонно и успешно движется к реализации целей СВО, и эти цели будут достигнуты», — подчеркнул дипломат.

По его словам, это не отрицает возможности диалога с Вашингтонам, но диалог должен быть строго на основе признания неотменимости национальных интересов России и признания ее решимости отстаивать их всеми средствами.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году отметил, что избранный президент Дональд Трамп сможет сделать Америку еще более великой, то нужно смотреть, какими методами он хочет достигнуть такой цели.