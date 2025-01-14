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11:02, 14 января 2025Наука и техника

В России подготовили около 100 расчетов для работы с КВН

Гендиректор Чадаев: Подготовлено около 100 расчетов для работы с дронами КВН
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России подготовлено около 100 расчетов для работы с FPV-дронами «Князь Вандал Новгородский» (КВН), управляемыми через оптоволоконные кабели. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

«Эта цифра будет расти», — добавил руководитель.

Как пишет обозреватель издания Business Insider Джейк Эпштейн, российские проводные беспилотные летательные аппараты неуязвимы для систем радиоэлектронной борьбы.

Ранее Чадаев заявил, что дроны КВН получили тепловизоры для круглосуточной работы.

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