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16:52, 14 января 2025Силовые структуры

В российском городе завели дело на подростка за кражу 200 тысяч рублей у учительницы

В Коломне возбудили дело на подростка за кражу 200 тысяч рублей у учительницы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Коломне возбудили дело на подростка за кражу 200 тысяч рублей у учительницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 16-летний подросток около месяца готовился к преступлению, он расспрашивал учительницу о разных датах и любимых числах. Делал это для того, чтобы потом подобрать пароль к ее банковской карте. Когда это получилось, начал снимать деньги, по 25 тысяч рублей за один перевод. Всего он провел восемь таких операций с октября по декабрь 2024 года. Таким образом школьник хотел купить AK-47 «Огненный змей» в игре Counter-Strike.

Когда преподаватель обнаружила пропажу по истории перевода со счета, то сразу обратилась в полицию. В отношении подростка завели уголовное дело и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что россиянка украла у знакомого более 900 тысяч рублей и устроила себе праздник.

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