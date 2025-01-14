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18:56, 14 января 2025Интернет и СМИ

В «Ростелекоме» высказались о сбое в работе Рунета

«Ростелеком» заявил, что сбой в работе Рунета не связан с его сетями
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Компания «Ростелеком» прокомментировала масштабный сбой в работе Рунета. Ее слова приводит ТАСС.

«Проблема не на нашей сети», — высказались в компании о связи сбоя с ее сетями.

Также произошедшее прокомментировали в компании «Билайн». Ее представители заявили, что проблемы с доступом в интернет у россиян возникают по независящим от компании причинам.

Ранее стало известно, что после сбоя в работе Рунета у некоторых россиян заработал YouTube. Сообщалось, что пользователи могут зайти на видеохостинг без использования сервисов для обхода блокировок.

До этого о проблемах с доступом к российским сайтам высказался Роскомнадзор. В ведомстве отметили, что работу Рунета восстановили после кратковременного сбоя.

О сбое в работе Рунета стало известно 14 января. У российских пользователей не открывался ряд интернет-страниц, в том числе Google и «Википедия», а также не работали мобильные приложения.

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