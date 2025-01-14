Зеленский заработал меньше главы офиса президента Украины в 2024 году

Президент Украины Зеленский заработал в 2024 году меньше главы ОП Ермака

Украинский лидер Владимир Зеленский в 2024 году заработал меньше главы Офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака. Об этом сообщает «24 канал» со ссылкой на данные Государственного управления делами.

Так, за прошедший год глава государства суммарно заработал 336 тысяч гривен (около 820 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). За тот же период глава его офиса получил свыше 582 тысяч гривен (порядка 1,42 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»).

Согласно декларации Зеленского за 2023 год доход его семьи составил 12 миллионов 423 тысячи гривен (более 316 тысяч долларов). Он обнародовал соответствующие данные на своем сайте.