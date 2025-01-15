57-летняя Памела Андерсон снялась в откровенном платье для журнала

Актриса Памела Андерсон снялась в сетчатом платье для журнала Perfect Magazine

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон снялась в откровенном образе для журнала Perfect Magazine. Соответствующие кадры опубликованы на сайте издания.

На одном из размещенных снимков 57-летняя звезда «Спасателей Малибу» позировала перед фотографом в бежевом боди с глубоким декольте, поверх которого надела сетчатое розовое платье на широких бретелях. При этом знаменитость отказалась от макияжа и распустила светлые волосы.

На кадре видно, что Андерсон расположилась на кровати, держа в руках вентилятор, который раздувал ее волосы.

В декабре 2024 года Памела Андерсон кардинально сменила имидж после отказа от макияжа. Она привлекла внимание журналистов на специальном показе фильма «Последняя танцовщица».