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09:40, 15 января 2025Ценности

57-летняя Памела Андерсон снялась в откровенном платье для журнала

Актриса Памела Андерсон снялась в сетчатом платье для журнала Perfect Magazine
Екатерина Ештокина

Фото: Felix Cooper / Perfect Magazine

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон снялась в откровенном образе для журнала Perfect Magazine. Соответствующие кадры опубликованы на сайте издания.

На одном из размещенных снимков 57-летняя звезда «Спасателей Малибу» позировала перед фотографом в бежевом боди с глубоким декольте, поверх которого надела сетчатое розовое платье на широких бретелях. При этом знаменитость отказалась от макияжа и распустила светлые волосы.

На кадре видно, что Андерсон расположилась на кровати, держа в руках вентилятор, который раздувал ее волосы.

В декабре 2024 года Памела Андерсон кардинально сменила имидж после отказа от макияжа. Она привлекла внимание журналистов на специальном показе фильма «Последняя танцовщица».

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