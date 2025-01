Беременную преступницу арестовали на больничной койке

Беременную преступницу из Венесуэлы арестовали на больничной койке в Колумбии

В Колумбии сотрудники Интерпола арестовали преступницу, находившуюся в международном розыске. Об этом сообщает Need To Know.

Гражданку Венесуэлы Заиду Росу Лопес задержали 8 января в больнице города Вальедупар, департамент Сесар. Беременная преступница обратилась в медучреждение из-за болей в животе.

Вскоре в клинику явились сотрудники миграционной службы и полицейские. Лопес арестовали прямо на больничной койке, в присутствии социального работника и врача. Отследить ее удалось благодаря системе регистрации иностранцев.

Выяснилось, что в Венесуэле Лопес разыскивают за мошенничество и сговор с целью совершения преступления. В данный момент полицейские решают вопрос о скорейшей депортации женщины на родину.

