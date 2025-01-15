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10:04, 15 января 2025Наука и техника

Изобретен предсказывающий действия игрока геймпад

Tech4Gamers: Sony изобрела геймпад, предсказывающий действия геймера в играх
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Японская корпорация Sony запатентовала игровой контроллер, который сможет предсказывать действия геймера. На это обратило внимание издание Tech4Gamers.

Патент нашли в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Он описывает создание контроллера для консоли или компьютера, оснащенного датчиком и камерой. Подразумевается, что геймпад будет отслеживать поведение пользователя — главным образом, нажатия на кнопки геймпада — и с помощью модели искусственного интеллекта (ИИ) предсказывать действия игрока.

Инженеры Sony объяснили, что новое устройство позволит решить проблему задержки между нажатием кнопки и действием на экране компьютера. Таким образом умный контроллер сможет совершать некоторые «интуитивные» действия за геймера.

В документе также уточняется, что можно заменить камеру видеонаблюдения на встроенные в кнопки контроллера сенсоры. Они смогут фиксировать тот момент, когда над той или иной кнопкой зависает палец пользователя, и предугадывать нажатие.

По словам журналистов медиа, новая консоль PS5 Pro имеет небольшую задержку в две миллисекунды, что стало возможным благодаря внедрению технологии PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Однако в будущем, по их мнению, задержка будет нулевой.

Ранее в корпорации LG сообщили, что ПК-геймеры во всем мире начали массово переходить на OLED-мониторы. По оценке специалистов компании, доля таких устройств составила 22 процента.

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