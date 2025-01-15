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21:32, 15 января 2025Спорт

Глава UFC дал совет Нурмагомедову после снятия с рейса в США

Глава UFC Уайт посоветовал Нурмагомедову летать чартерными рейсами
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт на канале Pardon My Take в YouTube высказался о снятии с рейса американской авиакомпании Frontier Airlines бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова.

Он посоветовал спортсмену летать чартерными рейсами. «У него больше денег, чем у кого-либо. Но он такой скромный, что летает на этой чертовой авиакомпании. Хабиб не должен знать, что такое Frontier Airlines», — заявил Уайт.

Ранее об инциденте высказался Нурмагомедов. Он отметил, что стюардесса общалась с ним в грубой форме, но он сделал все, чтобы не поддаваться на провокацию.

12 января сообщалось, что перед началом полета к месту спортсмена у аварийного выхода подошла бортпроводник, она спросила его о готовности помогать экипажу в случае нештатной ситуации, однако ответ ей не понравился. После этого россиянина сняли с рейса.

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