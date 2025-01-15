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13:23, 15 января 2025Силовые структуры

Избивших российского пенсионера за замечание о громкой музыке юношей задержали

В Рыбинске задержали мужчин, избивших пенсионера за замечание о громкой музыке
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ярославской области задержали двоих мужчин, избивших пенсионера за замечание о громкой музыке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

Задержанные — местные жители 15 и 18 лет. Они переданы в следственные органы.

14 января стало известно, что поздно вечером в Рыбинске пожилой человек попросил выключить музыку, которая очень громко играла в машине. На что сидевшие в автомобиле мужчины вышли и стали его избивать. Сбив с ног, они принялись добивать пострадавшего ногами и камнями. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили кровь.

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