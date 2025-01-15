Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
5:0
Завершен
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
2:3
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
94:79
Завершен
Пари Нижний Новгород
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Вероника Кудерметова
Сегодня
09:00 (Мск)
Кэти Бултер
Australian Open (ж)
Лёнер Тин
Сегодня
12:30 (Мск)
Даниил Медведев
Australian Open (м)
Миннесота Уайлд
Сегодня
04:30 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — регулярный чемпионат
23:38, 15 января 2025Спорт

Канадский хоккеист «Спартака» сравнил атмосферу на матчах КХЛ и НХЛ

Канадец Перлини заявил, что атмосфера на играх КХЛ ему нравится больше чем в НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Колчин / РИА Новости

Канадский форвард московского «Спартака» Брендан Перлини сравнил атмосферу на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит Sport24.

По словам нападающего, ему больше нравятся матчи в России, так как на них болельщики шумят, поддерживают команду и запевают песни. «Я вырос в Англии, поэтому большой поклонник футбола, а там такая атмосфера — тоже обычное дело. В Канаде и США этого, конечно, не хватает», — рассказал Перлини.

Канадец добавил, что ему было очень интересно получить опыт игры в России. «Потому что у вас очень богатые традиции и сильные команды», — отметил Перлини.

Канадец подписал контракт со «Спартаком» 10 декабря. Он провел в составе красно-белых четыре матча, в которых отметился одной передачей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликована расшифровка переговоров экипажа самолета AZAL. Ее содержание противоречит обвинениям Алиева в адрес России

      Женщина устроила съемки полностью голой на улице при десятках прохожих

      Кандидат в госсекретари США раскритиковал решение Байдена по Кубе

      Raytheon нарастит выпуск ракет SM-3

      На Украине сравнили перевод авиатехников в пехоту с обороной Берлина

      В Крыму и Севастополе нашли десятки погибших дельфинов после разлива мазута

      Канадский хоккеист «Спартака» сравнил атмосферу на матчах КХЛ и НХЛ

      В российском регионе при падении БПЛА произошло возгорание на нефтебазе

      Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступит в силу 19 января

      На Украине захотели отменить банковскую тайну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше