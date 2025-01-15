Канадский хоккеист «Спартака» сравнил атмосферу на матчах КХЛ и НХЛ

Канадец Перлини заявил, что атмосфера на играх КХЛ ему нравится больше чем в НХЛ

Канадский форвард московского «Спартака» Брендан Перлини сравнил атмосферу на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит Sport24.

По словам нападающего, ему больше нравятся матчи в России, так как на них болельщики шумят, поддерживают команду и запевают песни. «Я вырос в Англии, поэтому большой поклонник футбола, а там такая атмосфера — тоже обычное дело. В Канаде и США этого, конечно, не хватает», — рассказал Перлини.

Канадец добавил, что ему было очень интересно получить опыт игры в России. «Потому что у вас очень богатые традиции и сильные команды», — отметил Перлини.

Канадец подписал контракт со «Спартаком» 10 декабря. Он провел в составе красно-белых четыре матча, в которых отметился одной передачей.