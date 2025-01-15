Кандидат на пост директора ЦРУ высказался о «гаванском синдроме»

Кандидат на пост директора ЦРУ Рэтклифф высказался о «гаванском синдроме»

Выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост директора ЦРУ Джон Рэтклифф пообещал углубиться в вопрос так называемого гаванского синдрома. Он отметил, что попытается выяснить, есть ли у Штатов противник, который использует «оружие» против американского народа, пишет ТАСС.

«Я обещаю вам, что я углублюсь в этот вопрос. Очевидно, что нам необходимо знать, есть ли у нас противник, который использует оружие против нашего народа», — подчеркнул Рэтклифф в ходе слушаний в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США.

В Соединенных Штатах обычно объясняют «гаванский синдром», который проявляется в виде приступов тошноты, головной боли и головокружения, воздействием «акустических атак». Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов США.

В апреле прошлого года глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что разведка США должна расследовать данные о возможной причастности России к проявлению «гаванского синдрома». Министр обороны также назвал имеющиеся данные о причастности России к соответствующим инцидентам «достойными изучения».

