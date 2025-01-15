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11:29, 15 января 2025Забота о себе

Кардиолог дал совет по снижению артериального давления за месяц

Кардиолог Малхотра призвал исключить углеводы, чтобы нормализовать давление
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: ThamKC / Shutterstock / Fotodom

Британский кардиолог Асим Малхотра утверждает, что специальная диета поможет за месяц нормализовать артериальное давление и взять под контроль сахарный диабет второго типа. Способ быстро улучшить здоровье он назвал Daily Mail.

Чтобы снизить нагрузку на организм, врач призвал в первую очередь исключить все продукты, список ингредиентов которых включает более пяти наименований. Малхотра убежден, что такая пища проходит глубокую обработку и почти не содержит полезных веществ.

Далее кардиолог посоветовал убрать из меню белый рис, макароны, хлеб и другие продукты, в которых много углеводов и почти нет клетчатки. При этом врач подчеркнул, что при соблюдении такой диеты не нужно считать калории, голодать или отказываться от красного мяса. Однако поскольку рацион все равно является экстремальным для организма, придерживаться его в течение долгого времени опасно, предупредил Малхотра. По его словам, максимальный срок такого питания — 28 дней. Затем в рацион нужно постепенно вернуть углеводы.

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Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова предупредила, что строгие диеты, к которым многие прибегают после новогодних праздников, вредят здоровью. По ее словам, недостаток калорий ведет к замедлению метаболизма, а снижение веса происходит за счет потери мышц.

Вот это да!

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