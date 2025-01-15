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00:35, 16 января 2025Экономика

Мировые цены на нефть выросли до августовских значений

Цена нефти Brent в ходе торгов на бирже ICE достигла 82 долларов за баррель
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Havariekommando / Reuters

Мировые цены на нефть выросли почти на три процента, стоимость барреля Brent впервые с середины августа прошлого года превысила 82 доллара. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ранее стоимость фьючерсных контрактов на мартовские поставки эталонной североморской марки нефти Brent в моменте превысила отметку в 80 долларов за баррель.

До этого сообщалось, что аналитики американского банка JPMorgan связывают заметное подорожание Brent с опасениями участников рынка по поводу резкого ужесточения санкций властей США в отношении российской сырья. Об этих планах администрации уходящего президента Соединенных Штатов стало известно в начале января.

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