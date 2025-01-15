Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:51, 15 января 2025Забота о себе

66-летний мужчина лишился пениса из-за редкого осложнения рака простаты

Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

66-летний мужчина лишился гениталий из-за редкого осложнения рака предстательной железы. Его историю рассказало издание The Sun со ссылкой на публикацию в медицинском журнале Urology Case Reports.

Рак предстательной железы мужчине диагностировали в 2022 году. К моменту, когда он обратился за медицинской помощью, опухоль уже распространилась на средний отдел позвоночника. Врачи назначили ему курс радикальной лучевой терапии и гормонов.

Однако несмотря на лечение мужчина стал замечать боль в пенисе и затвердение кожи на нем. Со временем его состояние ухудшилось: боль усилилась и возникли трудности с оттягиванием крайней плоти. При осмотре гениталий пациента врачи обнаружили на кончике полового органа твердое новообразование размером в сантиметр. Дальнейшие анализы показали, рак простаты распространился на его пенис и берцовую кость.

Курс лечения не дал результатов, и член мужчины полностью затвердел. Врачи, посовещавшись, приняли решение полностью ампутировать ему орган и сформировать постоянное отверстие в уретре через разрез на коже между мошонкой и анусом.

Материалы по теме:
Чуда не произошло Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Чуда не произошлоБольных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
18 августа 2019
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин. Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин.Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
17 января 2023

Мужчина уже полностью восстановился после операции, и последующие обследования показали ремиссию рака предстательной железы.

Ранее онколог, доктор медицинских наук Александр Серяков указал на связь между ожирением и раком кишечника. По словам врача, в жировой ткани людей с лишним весом накапливаются цитокины, провоцирующие воспалительные процессы в кишечнике и создающие среду для роста опухолей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Добиваться мира через силу». Кандидат на пост главы Пентагона раскрыл позицию Трампа по Украине

      В Харькове прозвучал серия взрывов

      Армения определила приоритетное направление в сотрудничестве с США

      У Малкина украли чемпионские перстни НХЛ

      Жители назвали причину пожара в 47-этажном жилом доме в Москве

      Россиян предупредили о новом способе мошенничества в интернет-магазинах

      Порномодель рассказал о сексе с 1057 мужчинами за 12 часов и опубликовала видео очереди

      Поставки российских нефтепродуктов в Индию обрушились

      Российского контрабандиста задержали на уссурийской таможне с десятками тонн красной рыбы

      Украинский пограничник рассказал о необходимости побираться из-за коррупции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше