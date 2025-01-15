66-летний мужчина лишился пениса из-за редкого осложнения рака простаты

66-летний мужчина лишился гениталий из-за редкого осложнения рака предстательной железы. Его историю рассказало издание The Sun со ссылкой на публикацию в медицинском журнале Urology Case Reports.

Рак предстательной железы мужчине диагностировали в 2022 году. К моменту, когда он обратился за медицинской помощью, опухоль уже распространилась на средний отдел позвоночника. Врачи назначили ему курс радикальной лучевой терапии и гормонов.

Однако несмотря на лечение мужчина стал замечать боль в пенисе и затвердение кожи на нем. Со временем его состояние ухудшилось: боль усилилась и возникли трудности с оттягиванием крайней плоти. При осмотре гениталий пациента врачи обнаружили на кончике полового органа твердое новообразование размером в сантиметр. Дальнейшие анализы показали, рак простаты распространился на его пенис и берцовую кость.

Курс лечения не дал результатов, и член мужчины полностью затвердел. Врачи, посовещавшись, приняли решение полностью ампутировать ему орган и сформировать постоянное отверстие в уретре через разрез на коже между мошонкой и анусом.

Мужчина уже полностью восстановился после операции, и последующие обследования показали ремиссию рака предстательной железы.

Ранее онколог, доктор медицинских наук Александр Серяков указал на связь между ожирением и раком кишечника. По словам врача, в жировой ткани людей с лишним весом накапливаются цитокины, провоцирующие воспалительные процессы в кишечнике и создающие среду для роста опухолей.