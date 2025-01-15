Мужчина сохранил возможность заниматься сексом после взрыва благодаря любимому ремню

Житель штата Техас, США, пережил взрыв фейерверка и чуть не лишился пениса. О том, как ему удалось сохранить возможность заниматься сексом, он рассказал в интервью The Sun.

Четвертого июля 2022 года Эндрю Дисней отмечал День независимости США с семьей и друзьями. В тот день он надел поверх шорт свой любимый ремень с большой пряжкой. Его жене никогда не нравился этот аксессуар, и она пыталась заставить мужчину выбрать другой ремень, но тот был непреклонен.

Под конец вечера отмечающие решили запустить фейерверки. Для этого они подготовили специальную деревянную платформу. Первые салюты взлетели как положено и красиво взорвались в небе, но вдруг что-то пошло не так. Один салют резко изменил траекторию и упал на пороге дома, загоревшись. Другой ударил Диснея в пах.

«Я тут же почувствовал самую мучительную боль в моей жизни», — вспоминает мужчина. Ему казалось, что нижняя часть его тела горит. Несмотря на звон в ушах, он слышал истерические крики своей жены. «Затем какая-то женщина схватила меня за руку и начала молиться за меня. "Я, должно быть, умираю", — в ужасе подумал я», — рассказал Дисней.

Прибывшие врачи вкололи пострадавшему обезболивающее. Как признается Дисней, только тогда он решился посмотреть на свой пах. Там он увидел темное кровавое месиво и решил, что лишился гениталий. В больнице мужчине диагностировали ожоги третьей степени. Тем не менее врачи успокоили Диснея, сказав, что его пенис восстановится. Они объяснили, что этому поспособствовал ремень, который принял основной удар на себя.

Со временем Дисней практически полностью восстановился. Он отметил, что действительно смог сохранить эректильную функцию. Все это время мужчину поддерживала его жена. По словам Диснея, после произошедшего они стали только ближе.

Ранее сообщалось, что в Австрии врачам удалось восстановить большую часть пениса, порубленного на мелкие кусочки. Пациент сам искромсал свои гениталии в состоянии наркотического опьянения.

