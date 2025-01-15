Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:48, 15 января 2025Наука и техника

На Землю упадет созданная в интересах Пентагона капсула W-2

SpaceNews: Через несколько недель на Землю упадет капсула для Пентагона
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Jason Reed / Reuters

Через несколько недель на Землю упадет капсула W-2, созданная для Пентагона в рамках миссии Optical Sensing of Plasmas in the Reentry Environment (OSPREE) компанией Varda Space Industries. Об этом сообщает издание SpaceNews.

OSPREE основана на платформе Rocket Lab Pioneer, оснащенной капсулой W-2 со спектрометром. На околоземной орбите аппарат проведет несколько недель, после чего начнет спуск, в ходе которого разовьет гиперзвуковую скорость. Поверхности Земли достигнет только капсула W-2, которая должна упасть на полигон в Южной Австралии.

Миссия позволит собрать данные об оптическом излучении плазмы, которая образуется вокруг капсулы при ее гиперзвуковом движении, что позволит получить критически важные сведения о поведении материалов и систем в экстремальных условиях.

OSPREE была запущена в рамках миссии Transporter-12 компании SpaceX.

Материалы по теме:
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

В марте SpaceNews сообщило, что американская компания Rocket Lab анонсировала разработку трех новых космических платформ.

Первая — Lightning — создается на основе задела по сотрудничеству с оператором Globalstar и Агентством космического развития США. Вторая — Pioneer — предназначена для уникальных миссии вроде запуска суборбитальной капсулы компании Varda Space Industries. Третья платформа — Explorer — предназначена для запуска автоматических станций в дальний космос.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин не сможет отказаться». В США представили новый план по завершению конфликта на Украине

      В США раскрыли планы ВСУ после развала элитной бригады

      Бывшая первая леди США пропустит инаугурацию Трампа

      Россию уличили в невыполнении квот по добыче нефти

      Врач назвал две самые важные для мытья части тела зимой

      В Раде снова раскритиковали решение генштаба ВСУ по переводу авиатехников в пехоту

      В ВСУ сообщили о поражении газовых объектов в трех областях Украины

      Названы сроки полной откачки мазута с затонувшего в Керченском проливе танкера

      В российском городе двое мужчин с ножом напали на таксиста

      Суд взял под стражу племянника вора в законе Шакро Молодого

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше