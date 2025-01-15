Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
21:16, 15 января 2025Путешествия

Названа стоимость самого дешевого авиабилета в новогодние праздники

В России в новогодние праздники самый дешевый авиабилет купили за 717 рублей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Авиабилет на самолет из Калининграда в Санкт-Петербург с вылетом 31 декабря авиакомпенией «Победа» купили за 717 рублей. О самом дешевом билете в период новогодних праздников рассказал ТАСС со ссылкой на сервис «Авиасейлс».

Наиболее выгодный билет за границу оценили в 2018 рублей — по нему улетел пассажир авиакомпании Flyone из Минеральных Вод в Ереван.

Ранее российских отдыхающих предупредили о подорожавших билетах в Сочи на время майских праздников в 2025 году.

Так, из Москвы можно добраться до курорта с авиакомпанией UTair и вернуться обратно от 39,2 тысячи рублей, из Санкт-Петербурга («Смартавиа») — от 39,5 тысячи рублей, а из Новосибирска (S7) — от 48 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликована расшифровка переговоров экипажа самолета AZAL. Ее содержание противоречит обвинениям Алиева в адрес России

      Глава UFC дал совет Нурмагомедову после снятия с рейса в США

      Светлана Лобода снялась в прозрачном платье

      В Грузии исключили фальсификацию результатов парламентских выборов

      Зеленского обвинили в торговле жизнями украинцев

      Кандидат на пост директора ЦРУ высказался о «гаванском синдроме»

      Россия и Украина начали ограниченные переговоры в Катаре

      Названа стоимость самого дешевого авиабилета в новогодние праздники

      В Польше заявили о якобы подготовке Россией воздушных терактов

      Стало известно об увольнении главы правительства Запорожской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше