Названа стоимость самого дешевого авиабилета в новогодние праздники

В России в новогодние праздники самый дешевый авиабилет купили за 717 рублей

Авиабилет на самолет из Калининграда в Санкт-Петербург с вылетом 31 декабря авиакомпенией «Победа» купили за 717 рублей. О самом дешевом билете в период новогодних праздников рассказал ТАСС со ссылкой на сервис «Авиасейлс».

Наиболее выгодный билет за границу оценили в 2018 рублей — по нему улетел пассажир авиакомпании Flyone из Минеральных Вод в Ереван.

Ранее российских отдыхающих предупредили о подорожавших билетах в Сочи на время майских праздников в 2025 году.

Так, из Москвы можно добраться до курорта с авиакомпанией UTair и вернуться обратно от 39,2 тысячи рублей, из Санкт-Петербурга («Смартавиа») — от 39,5 тысячи рублей, а из Новосибирска (S7) — от 48 тысяч рублей.