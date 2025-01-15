Нефтяные доходы России выросли

МЭА: Доходы России от экспорта нефти выросли на 410 млн долларов в декабре

По итогам декабря 2024 года суммарные доходы России от продаж нефти и нефтепродуктов выросли на 410 миллионов долларов и достигли отметки 15,1 миллиарда. Об этом сообщается в январском докладе аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

В то же время сохранить положительную динамику в начале 2025 года российским экспортерам нефти и нефтепродуктов будет трудно, считают эксперты. Значительное расширение санкций властей США в отношении теплоэнергетического комплекса (ТЭК) РФ направлены в первую очередь на снижение нефтяных доходов федерального бюджета, пояснили в МЭА.

Рост выручки в декабре аналитики связали прежде всего с повышением мировых цен на нефтепродукты. По итогам последнего месяца 2024 года среднесуточные объемы вывоза этого вида продукции из России увеличились на 210 тысяч баррелей. Подобная динамика, как отметили в МЭА, позволила почти полностью компенсировать ежедневное падение экспорта нефти в декабре на 250 тысяч баррелей.

В целом по итогам 2024 года среднесуточные объемы вывоза российского сырья упали на 125 тысяч баррелей в день, а нефтепродуктов — на 225 тысяч. Сохранить положительную динамику удалось лишь на турецком направлении (плюс 100 тысяч баррелей в день). Среднесуточный же экспорт российской нефти и нефтепродуктов на Ближний Восток просел на 190 тысяч, а в европейские страны — на 220 тысяч, резюмировали в МЭА.