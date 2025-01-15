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13:15, 15 января 2025Экономика

Вывоз нефти из России заметно упал

МЭА: Экспорт российской нефти в декабре снизился на 250 тысяч баррелей в сутки
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Tatiana Meel / Reuters

По итогам декабря 2024 года среднесуточные объемы вывоза российской нефти сократились на 250 тысяч баррелей. О снижении экспорта сырья из РФ сообщается в январском докладе аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

За последний месяц прошлого года среднесуточные объемы вывоза российской нефти и нефтепродуктов сократились на 40 тысяч баррелей и составили 7,33 миллиона, уточнили эксперты. Отмечается, что компенсировать заметное падение нефтяного экспорта удалось за счет наращивания объемов вывоза нефтепродуктов (плюс 210 тысяч баррелей в сутки).

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В целом за весь 2024-й экспорт сырья из РФ упал на 125 тысяч баррелей в день, а нефтепродуктов — на 225 тысяч. Среди ключевых экспортных направлений положительная динамика была зафиксирована лишь в Турции. Эта средиземноморская страна нарастила импорт российской нефти и нефтепродуктов на 100 тысяч баррелей в сутки по итогам прошлого года. В свою очередь, экспорт в ближневосточные государства за отчетный период просел на 190 тысяч, а в европейские — на 220 тысяч.

Ранее в Минфине РФ сообщили о падении нефтегазовых доходов в декабре на 11,5 миллиарда рублей. По итогам последнего месяца 2024 года суммарные объемы денежных поступлений в федеральный бюджет от продаж энергоресурсов составили 790,2 миллиарда рублей. Отдельно доход от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть за отчетный период сократился на 22,7 миллиарда.

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