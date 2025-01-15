Орбан не поедет на инаугурацию Трампа

Хаваши: Орбан не будет присутствовать на церемонии инаугурации Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не будет присутствовать на церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши, передает ТАСС.

«20 января премьер-министр Виктор Орбан выступит на конференции в Будапеште с оценкой результатов председательства Венгрии в Совете ЕС», — рассказал Хаваши.

Премьер Венгрии Орбан считается главным европейским союзником Дональда Трампа. Он поддерживал политика в ходе выборов в США и утверждал, что республиканец способен договориться с Россией о мире на Украине.

CNN ранее раскрыл список приглашенных на инаугурацию Трампа иностранных лидеров. По информации телеканала, приглашения получили президент Сальвадора Найиб Букеле, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей, а также два других лидера, чьи имена не разглашаются.