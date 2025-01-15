Отец бывшего мужа Седоковой рассказал о расследовании гибели сына

Райтис Тимма: Анна Седокова не помогает в расследовании гибели моего сына

Райтис Тимма, отец баскетболиста и бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы, рассказал о расследовании гибели сына. Его слова приводит Odds.ru.

Тимма-старший заявил, что Седокова не помогает в расследовании гибели спортсмена. «Она ничего и никогда не делала. Она заботится только о себе», — подчеркнул он. Мужчина также выразил надежду на то, что следователи начали проверку телефона его сына.

Ранее друг Тиммы Марк Пугачев рассказал, что судмедэкспертиза в Латвии допустила криминальную версию гибели баскетболиста. Отмечалось, что выводы европейских специалистов расходятся с аналогичным заключением из России.

Тело Тиммы было найдено в Москве в ночь на 17 декабря. По имеющейся информации, он покончил с собой. Перед смертью баскетболист оставил записку Седоковой. Седокова и Тимма заключили брак в 2020 году и развелись в декабре 2024-го.