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05:36, 15 января 2025Спорт

В Латвии допустили криминальную версию гибели Тиммы. Друзья баскетболиста обвинили в заказном убийстве певицу Седокову

Судмедэксперты в Латвии допустили криминальную версию смерти баскетболиста Тиммы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Судмедэкспертиза в Латвии допустила криминальную версию гибели баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщил друг спортсмена Марк Пугачев.

Он утверждает, что предварительные выводы специалистов в Латвии расходятся с аналогичным заключением из России. Однако окончательных результатов расследования пока нет.

Родственники экс-мужа певицы Анны Седоковой уже в курсе и планируют добиваться возбуждения уголовного дела по статье о доведении до самоубийства. Они требуют у следствия изучить переписку и историю звонков Тиммы.

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Друзья Тиммы обвинили экс-солистку «ВИА Гры» в заказном убийстве

Ранее Пугачев сообщил, что в Латвии возбудили дело по факту смерти Тиммы. Он заявил, что стал свидетелем в деле, возбужденным Следственным комитетом Латвии, и собирается дать показания против Седоковой. По его информации, певица могла организовать заказное убийство из-за четырех московских квартир, которые купил Тимма за 180 миллионов рублей.

Также Пугачев обвинил экс-солистку группы «ВИА Гра» в постоянных изменах. Друг Тиммы рассказал, будто артистка никогда не любила спортсмена.

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Марк Пугачевдруг спортсмена

Он добавил, что баскетболист прощал все измены супруги. «Янис отказывался в это верить, продолжая носить ее на руках. Она выжала из него все, что могла: любовь, карьеру, молодость, жизнь. Оставила его с пустым кошельком и разбитой душой», — поделился друг спортсмена.

На несколько часов до смерти Тимма отправил Седоковой букет цветов, однако певица отказалась их принять. Продюсер Сергей Дворцов объяснил, что «Анна закрыла эту страницу, их отношения остались в прошлом, а Янис не хотел это осознавать».

Тимма впал в депрессию из-за развода

На фоне этих утверждений выяснилось, что Тимма ранее неоднократно предприниммал попытки суицида. Спортсмен был одержим певицей и после развода впал в глубокую депрессию, оборвав все связи с друзьями. Он трижды пытался покончить с собой, но его спасал шаман-индеец из Майами, которому в последний раз Тимма звонить не стал.

Тимма был найден мертвым в Москве 17 декабря. После этого Седокова попала в больницу с нервным срывом.

Пара заключила брак 6 сентября 2020 года. В октябре 2024 года певица подала на развод. В декабре они развелись.

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