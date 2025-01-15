Пассажирка устроила дебош на борту самолета и ударила полицейского ручкой в шею

Пассажирка устроила дебош на рейсе JetStar и ударила полицейского ручкой в шею

Пассажирка авиакомпании JetStar устроила дебош на борту самолета и ранила офицера полиции при задержании. Об этом сообщило издание The West Australian.

34-летняя Эми-Ли Ботефур летела из Сиднея в Перт, Австралия, вечером 13 января. Во время рейса она вела себя неподобающе и отказывалась пристегнуться при посадке, поэтому экипаж запросил полицию к выходу самолета после приземления.

Правоохранители вывели Ботефур из салона, но при задержании завязалась драка. Женщина вырвалась и ударила офицера ручкой в шею и лицо. Несмотря на сопротивление, ее удалось доставить в отделение полиции и арестовать.

Австралийке предъявили обвинения, 31 января в суде состоится слушание о возможности отпустить ее под залог. До этого она останется за решеткой.