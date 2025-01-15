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15:14, 15 января 2025Экономика

Поставки российского сжиженного газа в одну страну резко выросли

Поставки сжиженного газа из России в Южную Корею выросли на 29 % в 2024 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

По итогам 2024 года Россия нарастила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Южную Корею на 29 процентов в сравнении с показателем за 2023-й. О резком увеличении поставок этого вида топлива из РФ сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Таможенной службы азиатской страны.

За 12 месяцев российские экспортеры отправили в Южную Корею в общей сложности 2,135 миллиона тонн СПГ. В отличие от прошлого года, поставки осуществлялись каждый месяц. В статистике же за 2023-й были зафиксированы несколько месяцев с нулевыми показателями.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы «Сахалинской энергии», которыми управляет «Газпром» совместно с японскими Mitsui и Mitsubishi, а также «Ямал СПГ», участниками которого являются «Новатэк», французская TotalEnergies и китайские концерны CNPC и SRF. В декабре из России в Южную Корею были отправлены три партии СПГ. Столько же отечественные компании экспортировали годом ранее.

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Несмотря на годовой прирост экспорта, РФ не смогла войти в топ-5 крупнейших поставщиков этого вида топлива. В структуре импорта азиатской страны Россия расположилась на седьмой строчке, уступив Австралии (11,488 миллиона тонн, плюс 10 процентов), Катару (8,97 миллиона, плюс 4 процента), Малайзии (6,171 миллиона, плюс 1 процент), США (5,745 миллиона, плюс 12 процентов). Впереди России по этому показателю также оказались Оман (4,78 миллиона, минус 4 процента) и Индонезия (3,063 миллиона, плюс 5 процентов).

В 2024 году рост поставок российской СПГ фиксировался не только в Азиатско-Тихоокеанском, но и в европейском регионе. Ключевыми импортерами там оказались Испания, Бельгия и Франция. На фоне рекордных закупок агентство Bloomberg сообщило о дискуссиях в Евросоюзе (ЕС) по поводу возможного включения пункта о постепенном запрете на импорт этого вида топлива из РФ. Эта мера, как утверждается, может попасть в 16-й пакет антироссийских санкций, который европейские власти планируют принять к третьей годовщине начала боевых действий на востоке Украины — 24 февраля.

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