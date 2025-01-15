Минобороны: Российские войска ударили по 12 бригадам ВСУ в Курской области

Российские войска за сутки ударили по 12 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти и другие подробности о ситуации в Курской области журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои проходили в районах населенных пунктов Малая Локня, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Черкасское Поречное, Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Никольский и Свердликово.

Военнослужащим России за сутки также удалось отразить две контратаки украинских войск.

Помимо того, в оборонном ведомстве отметили, что за сутки противник лишился более 220 военнослужащих, двух танков и пяти бронированных машин.

Накануне стало известно, что расчет беспилотных летательных аппаратов бригады десантников сорвал эвакуацию бойцов Вооруженных сил Украины в Курской области. Эвакуацию удалось сорвать группировке войск «Север». Солдаты боеприпасом с дроном поразили группу противника и остановили ее.