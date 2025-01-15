Роднина о смене гражданства российскими спортсменами: Никто тебя не держит

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о смене гражданства российскими спортсменами. Ее слова приводит Sport24.

По мнению Родниной, возможный запрет двойного гражданства не повлияет на переход спортсменов в другие сборные. Она отметила, что в любом случае выступать на турнирах, в том числе Олимпийских играх, можно только с одним гражданством. «Если захочешь его поменять, то ничто не остановит. Поэтому в этом плане мы достаточно свободная страна: никто тебя не держит. Иди и получай то гражданство», — отметила депутат.

Ранее Роднина заявила, что Россия потеряла целое поколение спортсменовиз-за отстранения от международных турниров.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.