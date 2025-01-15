Россиянам дали совет по получению прибавки к зарплате

Финансист Полещук: Просить о прибавке к зарплате следует с учетом достижений

Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук дал россиянам совет, как получить прибавку к зарплате. Об этом пишет агентство «Прайм».

По его словам, правильная просьба о повышении зарплаты может включать в себя успехи в работе, которые можно подтвердить конкретными примерами, изменение конъюнктуры рынка, появление новых навыков и умений у соискателя, а также расширение компании, при котором можно занять вакантную должность.

Как утверждает эксперт, не стоит бояться отказов. Следует как минимум раз в год актуализировать свою стоимость на рынке труда. Если работник получил предложение от другой организации, стоит подойти к начальству и объяснить ситуацию.

«Скажите, что вам нравится коллектив и компания, но есть конкуренты с более интересным финансовым предложением. По итогу вы ничего не потеряете — вам либо поднимут зарплату, либо вы уйдете к конкурентам», — порекомендовал финансист.

Ранее руководитель трудовой практики АБ КИАП Юлия Паушкина заявила, что сотрудники, чья зарплата зависит от количества произведенных товаров или оказанных услуг, в январе заработают меньше обычного.