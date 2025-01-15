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19:31, 15 января 2025Забота о себе

Россиянам перечислили главные правила подготовки к купанию в проруби

Хирург Еделев: Для подготовки к купанию в проруби надо принимать контрастный душ
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Крещенские купания — настоящее испытание для организма, которое может закончиться серьезными проблемами со здоровьем, предупредил хирург, доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. Он перечислил главные правила подготовки к купанию в прорубь в разговоре с «Медздрав.Инфо».

Прежде всего специалист посоветовал воздержаться от купания в холодной воде людей с хроническими болезнями: заболеваниями сердца, псориазом, дерматитом. Также он подчеркнул важность подготовки организма к резкому перепаду температур, для этого надо принимать контрастный душ и по минуте обливаться холодной водой.

Нельзя окунаться в прорубь, по словам Еделева, сразу после еды или на голодный желудок — после приема пищи должно пройти два-три часа. Противопоказан перед купанием в проруби и алкоголь, так как он расширяет сосуды и создает иллюзию тепла, что чревато последующим переохлаждением.

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«В холодной воде тело быстро теряет тепло, и слишком долгое пребывание в воде повышает риск заболеваний. Если вы почувствуете онемение, головокружение, учащенное сердцебиение или сильный холод, немедленно выйдите из воды», — посоветовал врач, добавив, что проводить в ледяной воде можно находиться не более минуты.

После окончания купания важно растереться полотенцем, надеть сухую одежду и обувь и выпить теплый безалкогольный напиток, подытожил Еделев.

Ранее физиотерапевт, реабилитолог Светлана Малиновская предостерегла некоторых россиян от купания в проруби. В частности, она назвала купания противопоказанными беременным.

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