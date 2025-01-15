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18:42, 15 января 2025Путешествия

Россиянка заплатит более 200 тысяч рублей из-за разбитого в самолете градусника

Пассажирка рейса из Москвы заплатит 200 тысяч рублей из-за разбитого градусника
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Россиянка заплатит авиакомпании более 200 тысяч рублей из-за того, что разбила ртутный градусник в самолете. Об этом стало известно порталу TourDom.ru.

Инцидент произошел на рейсе российского перевозчика летом 2023 года, однако судебный процесс завершился только сейчас. По данным источника, женщина летела из Москвы в Сыктывкар и сообщила стюардессе о разбитом градуснике на выходе из самолета. Пассажирка убрала стекло, однако на кресле остались ртутные шарики.

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По возвращении в Москву Airbus A320 встал на ремонт: салон тщательно обследовали и ртуть убрали. Специалистам пришлось снимать блоки кресел, из-за чего стоимость работ увеличилась. «Коррозия, вызванная пролитой ртутью, может разрушить большую площадь, хотя проливается лишь небольшое количество жидкого металла», — поясняется в материалах дела.

В итоге расходы авиакомпании на очистку самолета составили 224 тысячи рублей, еще около 5 тысяч перевозчик потратил на судебные издержки. Отмечается, что россиянка попыталась оспорить иск, но суд встал на сторону компании.

Ранее сообщалось, что пара иностранцев оказалась под угрозой тюрьмы в России из-за украшений в багаже. Общая стоимость драгоценностей превысила 22 миллиона рублей.

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