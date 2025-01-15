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03:22, 15 января 2025Экономика

Российские авиакомпании вывели из-под зарубежных рисков более половины самолетов

«Ъ»: Авиакомпании РФ вывели из-под зарубежных рисков более половины самолетов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Российские авиакомпании вывели из-под зарубежных рисков более половины воздушного флота. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Гражданские перевозчики избавились от двойной регистрации 360 лайнеров, мешающей полетам за рубеж. Теперь в регистрации Бермуд остаются 300 иностранных воздушных судов из парка российских авиакомпаний. Эти суда могут быть арестованы, если окажутся в странах, наложивших на Россию санкции.

Издание поясняет, что теперь за рубеж теперь могут летать более 500 лайнеров, включая отечественные самолеты Sukhoy SuperJet-100.

В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний, а также выдаче им отечественных сертификатов летной годности. Поправки, внесенные в Воздушный кодекс России и ряд законодательных актов, позволили российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов и эксплуатировать самолеты на внутренних линиях. Возврат иностранных бортов лизингодателю возможен только по решению специальной правительственной комиссии по импортозамещению.

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