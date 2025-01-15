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14:14, 15 января 2025Путешествия

Российский депутат назвал безопасные для отдыха места у Черного моря после разлива мазута

Депутат Арапов назвал Сочи и Адлер безопасными для отдыха после разлива мазута
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов назвал Сочи и Адлер безопасными местами для отдыха у Черного моря после разлива мазута. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского депутата, на территориях дальше Анапы не было больших выбросов мазута. По его словам, мазутное пятно расширяется в левую сторону — к Крымскому полуострову.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что на очистку пляжей Анапы от мазута уйдет до двух месяцев.

15 декабря 2024 года в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута. Выбросы мазута дошли до берегов Крыма и Краснодарского края.

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