Российский депутат назвал безопасные для отдыха места у Черного моря после разлива мазута

Депутат Арапов назвал Сочи и Адлер безопасными для отдыха после разлива мазута

Зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов назвал Сочи и Адлер безопасными местами для отдыха у Черного моря после разлива мазута. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского депутата, на территориях дальше Анапы не было больших выбросов мазута. По его словам, мазутное пятно расширяется в левую сторону — к Крымскому полуострову.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что на очистку пляжей Анапы от мазута уйдет до двух месяцев.

15 декабря 2024 года в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута. Выбросы мазута дошли до берегов Крыма и Краснодарского края.