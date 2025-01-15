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19:18, 15 января 202569-я параллель

Синоптики предупредили жителей столицы российского региона о 44-градусном морозе

УГМС республики Саха предупредило жителей Якутска о 44-градусном морозе
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В столице Республики Саха (Якутия) Якутске ожидается 44-градусный мороз. Об этом жителей российского города предупредили синоптики из Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Как сообщили в УГМС, до таких значений температура в административном центре Якутии опустится ночью 16 января, днем же будет незначительно теплее — от 38 до 40 градусов мороза.

Холоднее всего будет в низинах северо-востока республики, где ночью столбики термометров опустятся до 52 градусов. В центре, на востоке и на северо-западе региона — до 47 градусов мороза. А самым теплым станет Ленский район Якутии, где ожидается 12-17 градусов мороза.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям одного географического региона России аномальное тепло.

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