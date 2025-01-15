В Госдуме отреагировали на планы ЕС запретить импорт СПГ из России

Депутат Ананских усомнился в том, что ЕС запретит импорт СПГ из России

Разговоры о запрете импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в ближайшее время будут вестись, однако вряд ли это произойдет, полагает первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Об обсуждаемых на Западе ограничительных мерах он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что в Евросоюзе рассматривают возможность постепенного запрета на импорт не только российского алюминия, но и СПГ. О размышлениях европейцев над включением таких мер в 16-й пакет антироссийских санкций сообщил Bloomberg.

«Желание выслужиться перед Америкой у Евросоюза и наплевательское отношение к своему бизнесу и своим людям, конечно, творят чудеса, потому что СПГ из Америки им обходится уже почти в 10 раз дороже трубопроводного российского газа. Конечно же, если будет еще перекрыт российский СПГ, то понятно, что цена на СПГ из Штатов еще выше взлетит, и это все за счет рядовых жителей стран Евросоюза и за счет бизнеса, который еще остался и пытается как-то выживать в очень непростых условиях в Евросоюзе», — поделился депутат.

Именно поэтому, по его словам, запрет импорта российского СПГ в Европу возможен в теории, но маловероятен на практике.

Все-таки есть страны, которые сильно уже начинают беспокоиться о своих гражданах, есть страны, где в ближайшее время должны пройти выборы и руководители начинают думать о том, чтобы избраться Игорь Ананских депутат Госдумы

О том, что в Европе закупают рекордное количество российского СПГ, регулярно сообщает западная пресса. Так, в октябре 2024-го стоимость приобретенного топлива достигла максимальных за год 701,5 миллиона евро. Также уже звучали предупреждения о том, что санкции на поставки российского СПГ приведут к быстрому росту цен на газ в Европе.