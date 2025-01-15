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08:26, 15 января 2025Экономика

Стало известно о риске ухудшения ситуации после ЧП с танкером

Аксенов: ситуация будет деградировать, пока танкеры не поднимут со дна
Мария Черкасова

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Ситуация в Крыму будет деградировать, пока потерпевшие крушение в Керченском проливе танкеры не поднимут со дна. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на совещании с участием президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

По его словам, объем выбросов нефтепродуктов пока небольшой. При наблюдении с воздуха не видно крупных пятен, которые дрейфуют вдоль побережья Крыма, однако в любом случае требуется поднять корабли со дна моря.

Крушение танкеров, перевозивших в общей сложности девять тысяч тонн мазута, произошло 15 декабря. В настоящее время выбросы мазута продолжаются. Так, 12 января были зафиксированы выбросы в шести районах Крыма, 10 января сообщалось о выбросе в районе поселка Тамань Темрюкского района.

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