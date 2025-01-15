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14:15, 15 января 2025Наука и техника

Стало известно об остановке китайского лунохода Yutu-2

SpaceNews: Китайский луноход Yutu-2 прекратил движение с марта 2024 года
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Jin Liwang / XinHua / Globallookpress.com

В сентябре 2024-го китайские СМИ утверждали, что ровер Yutu-2 прошел по поверхности Луны в общей сложности 1613 метров, тогда как снимки орбитального аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) показывают, что луноход прекратил движение с марта того же года. Об этом стало известно изданию SpaceNews.

«Примерно до февраля 2023 года марсоход перемещался примерно на семь или восемь метров за каждый проход и обычно около 40 метров за лунный день. Внезапно проходы сократились примерно до трех или четырех метров и всего около восьми или десяти метров за лунный день», — сказал почетный профессор Института исследования Земли и космоса Университета Западного Онтарио Фил Сток.

По его словам, с октября 2023 года скорость ровера снизилась до одного или двух метров за проход.

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Издание напоминает, что аппараты на поверхности Луны испытывают суровые температурные и радиационные воздействия, а также подвергаются разрушению из-за воздействия лунной пыли.

3 января 2019 года китайский 140-килограммовый луноход Yutu-2 миссии Chang'e 4 совершил первую в мире мягкую посадку на обратную сторону Луны (в бассейне Южный полюс — Эйткен).

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