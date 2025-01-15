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15:04, 15 января 2025Россия

Уничтожение одним ударом дрона танка ВСУ в Курской области попало на видео

Минобороны опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Беспилотник «Ланцет» одним ударом уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Кадры удара опубликовало Минобороны, передает РИА Новости.

Ведомство представило кадры объективного контроля за уничтожением украинского танка. На видеозаписи показан момент удара по объекту, который впоследствии загорается.

10 января Минобороны сообщало, что расчет FPV-дронов центра «Рубикон» уничтожил украинский танк в Курской области в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы противника.

До этого, 5 января, в сети опубликовали кадры поражения британского танка Challenger 2 в Курской области. Удар по цели нанесли беспилотником 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России.

ЖЗЛ
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